L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Peter Bosz évoque l’intérêt du club lyonnais pour l’attaquant iranien du Zenit Saint-Pétersbourg Sardar Azmoun. Bosz le connaît bien.

« Bien sûr que je le connais. Malheureusement, car on l’a joué avec l’Ajax contre Rostov en Ligue des champions et il nous avait tués ! C’est vraiment un bon joueur, et j’aime avoir de bons joueurs dans mon équipe. Je le suis depuis des années. » A expliqué l’entraîneur rhodanien lors des présentations de Xherdan Shaqiri et Emerson. Pour rappel, l’Iranien évolue sous les couleurs du Zénit Saint-Pétersbourg. Des discussions seraient donc en cours avec ses dirigeants, concernant son transfert. Les Gones pourraient même offrir 11 millions d’euros pour le buteur de 26 ans. Affaire à suivre…