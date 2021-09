De passage en conférence de presse ce mardi, Peter Bosz a évoqué la rencontre de demain soir (21h) face à Troyes.

Comment avez-vous géré l’après match à Paris avec vos joueurs ?

« Tout de suite après le match on était très déçus, tous, parce qu’on n’a pas mérité de perdre. On a bien joué contre une très bonne équipe du PSG. Mais à la fin, je pense que ça va donner de la confiance aux joueurs. Car ils se sont rendu compte qu’ils pouvaient être bons contre une équipe très forte. »

Peut-on voir la même chose contre Troyes que ce qu’on a vu au Parc ?

« Non, c’est impossible. Parce que contre le PSG, c’est la première fois de la saison qu’on a eu moins le ballon que l’adversaire (45 %). Donc c’était un jeu différent. Pour moi, c’est plus facile de jouer quand tu n’as pas le ballon. Car quand tu as le ballon, il faut une organisation très précise : tu joues plus haut, tu donnes plus d’espace à l’adversaire… Il faut être très organisé. Ça sera vraiment un autre match, un autre jeu. Le marquage préventif est très important. »

Y a-t-il un risque de déconcentration après avoir joué un grand match à Paris ?

« On verra demain, mais je ne pourrai pas accepter ça. Quand tu joues un grand match, tu es toujours plus concentré, donc je comprends. Mais je n’accepterai pas qu’on se relâche. Après le match contre le PSG, dans le vestiaire, j’ai déjà parlé du match contre Troyes. Mais je vous préviens, on verra contre Troyes un autre match que contre Paris. Quand tu joues contre une équipe avec un bloc plus bas, ce n’est pas facile. Les espaces derrière la défense sont très réduits. Souvent, ce sont des joueurs de classe qui font la différence individuellement. Mais on va essayer, car on veut avoir la possession cette saison. Il va falloir jouer en une ou deux touches de balle, moins toucher le ballon, accélérer la circulation, emmener des centres… On s’entraîne là-dessus. »