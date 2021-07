Nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz évoque le mercato estival de l’OL et revient sur les rumeurs qui parlent d’André Onana.

Quelques minutes après la victoire en match amical 5 buts à 1 des Gones face à Bourg-Péronas, le coach hollandais a donné quelques précisions sur le mercato et notamment l’affaire André Onana qui est annoncé dans le Rhône depuis quelques jours. « On est en contact avec Juninho tous les jours. On parle des joueurs qui peuvent venir et ceux qui peuvent partir. Onana est un bon gardien mais on en a aussi à l’OL », a lancé l’ancien technicien du Bayer Leverkusen auprès de la chaîne OLTV. Le mercato devrait s’activer dans les prochains jours dans sens des départs comme des arrivées et pour le moment, seulement deux joueurs sont arrivés libres avec Damien Da Silva et le Brésilien Henrique.