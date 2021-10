Peter Bosz, l’entraineur de l’Olympique Lyonnais, était en conférence de presse à deux jours d’affronter l’AS Monaco (samedi 21h) pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Lors de ce point presse, le néerlandais a vivement critiqué le calendrier international qui le prive de Lucas Paqueta pour cette rencontre.

En plus de Moussa Dembélé et Islam Slimani, l’Olympique Lyonnais devra faire sans son meilleur joueur, Lucas Paqueta face à l’AS Monaco, lors de la dixième journée de Ligue 1. Le milieu de terrain, qui est actuellement avec la sélection brésilien, affronte l’Uruguay, dans le cadre des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde, cette nuit à 1h30. Une absence que regrette Peter Bosz, qui enrage contre le calendrier international.

« Je ne comprends rien là-dessus. Trois matchs en Amérique du Sud, avec le dernier match dans la nuit de jeudi… C’est impossible. Les gens ne comprennent rien au foot quand ils font ça. C’est l’argent qui est le plus important, pas le foot, à mon avis. C’est l’argent. Pas le joueur. Et je ne comprends pas ça. Ce qu’on veut, c’est avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. Mais de cette façon, beaucoup de bons joueurs se blessent et ne jouent pas pendant longtemps. Il faut peut-être mettre un entraîneur président de la FIFA ou de l’UEFA! », s’agace l’entraineur de l’OL en conférence de presse.

L’Olympique Lyonnais, dixième, doit absolument prendre des points contre l’AS Monaco, pour recoller en haut du classement.