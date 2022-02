L’Olympique Lyonnais n’a pas convaincu. Ce samedi après-midi, les joueurs d’Aulas n’ont pas réussi à faire mieux que de concéder un nul (1-1), face à Lens. Après cette rencontre, Peter Bosz, le coach de l’OL, n’a pas mâché ses mots. Pour lui, le nul est « mérité ».

« Le début de match très difficile pour nous, Lens a joué avec agressivité nous a bien pressés, ce n’était pas facile avec le vent pour mieux jouer de derrière, mais beaucoup mieux en début de seconde période. Sur l’occasion de Lucas (Paqueta) (75e), on peut gagner le match, mais ce nul est mérité. On est sur la bonne voie même si on n’est pas complètement satisfait, mais Lens est un concurrent et c’était match important. (…) Avec nos qualités, on peut mieux faire. (…) Quand tu ne peux pas gagner, il ne faut pas perdre. Sur la première partie de saison, on perd 12 points dans le dernier quart d’heure. Là, contre un concurrent direct, dans une vraie ambiance, un stade plein, avec des supporters fous ici, c’est un bon point », a déclaré Bosz en conférence de presse.

Pour l’heure, l’Olympique Lyonnais figure à la 6e position de la Ligue 1, tandis que Lens est 9e.