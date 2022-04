Peter Bosz, entraîneur de l’Olympique Lyonnais était de passage devant les médias ce mercredi soir et il est revenu sur le quart de finale aller d’Europa League à venir contre les Hammers de West Ham.

Pour l’occasion, il a évoqué la situation de sa nouvelle recrue brésilienne Tetê qui débutera sur le banc des remplaçants demain soir en coup d’envoi. « Il ne pouvait pas mieux faire. Il a marqué après deux minutes, c’est pas mal pour son premier match. Mais il ne s’était pas entraîné avec un groupe depuis longtemps. Il a besoin d’un peu plus de temps. On l’a fait entrer 15 minutes lors du dernier match, il ne démarrera pas demain. Mais j’espère qu’il sera prêt bientôt. On a déjà vu ses qualités, et pas seulement sur le but qu’il a marqué. A l’entraînement, on voit aussi ses qualités. » A terminé le Néerlandais qui retrouve sa place sur le banc, après avoir été suspendu ce week-end lors de la victoire 3 buts à 2 contre Angers.