Nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais en lieu et place de Rudi Garcia, Peter Bosz ambitionne de faire venir un gardien camerounais pour la saison prochaine.

Si l’on s’en réfère aux informations de L’Equipe, il s’agit d’André Onana qui évolue toujours aux Pays-Bas, à l’Ajax Amsterdam. L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen, a demandé aux dirigeants de l’OL, un gardien bon au pied et le portier camerounais semble bien correspondre, au profil recherché. Bosz qui a dirigé Onana lors de la saison 2016/2017 le connaît bien et apprécie ses qualités. Malgré tout, un hic et une question se pose. Suspendu douze mois pour « dopage », le portier de 25 ans ne retrouvera pas les terrains avant le mois de novembre 2021. Voir aujourd’hui, si l’OL est prêt à prendre le risque, alors qu’une arrivée du Camerounais pourrait mettre un terme à l’ère Anthony Lopes dans les buts lyonnais. Affaire à suivre…