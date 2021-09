Peter Bosz n’a pas sa langue dans sa poche. Le coach de l’Olympique Lyonnais, qui n’accepte pas les décisions de l’arbitre lors du match face à Lorient (1-1), s’est montré agacé en conférence de presse après la rencontre.

« Le sentiment est mauvais. Je ne comprends plus les choses ici. Quand je vois ce qu’il s’est passé avec Houssem Aouar trois jours avant (face à Troyes). Il était tout seul, j’ai vu un carton jaune. Et là, Jason Denayer est bien placé, et ça fait rouge. Je ne comprends pas », a déclaré l’entraîneur en conférence de presse.

Pour autant, le Néerlandais a flatté son équipe, avant le prochain match prévu ce jeudi contre Brondby en Ligue Europa. « Après le premier quart d’heure, j’ai vu une équipe qui a tout fait pour gagner, on a bien joué, bien défendu et fait beaucoup d’efforts. La réaction des joueurs a été impressionnante avec ce changement de système, en mettant deux attaquants et seulement trois milieux de terrain. »