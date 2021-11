Présent en conférence de presse ce vendredi midi afin d’évoquer le match et la réception de l’Olympique de Marseille dimanche soir au Groupama Stadium, Peter Bosz est revenu sur l’histoire avec Juninho.

Le coach néerlandais avoue avoir été surpris par les déclarations du directeur sportif de l’OL : « Juninho ? Je travaille très bien avec lui. Il connaît très bien le foot. Pour un entraîneur, c’est toujours très bien. J’ai été surpris (par ses déclarations), oui. Mais c’est sa décision donc je ne peux rien dire là-dessus. Je n’ai pas demandé au groupe ce qu’il a pensé de ça. Des joueurs sont peut-être très proches de lui, d’autres moins, mais je pense surtout à l’OL. Tout le monde l’aime. (…) Le timing n’est jamais bon. En fin de saison, après le dernier match, non, car pour trouver quelqu’un… J’essaie de voir le positif dans ce message. Au moins, le club a plus de six mois pour trouver quelqu’un (au poste de directeur sportif). J’ai parlé avec lui, oui. Si Juninho veut dire quelque chose là-dessus, c’est à lui de le faire. »