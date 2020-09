Bertrand Traoré ne faisait clairement plus l’unanimité dans les rangs Lyonnais. Les Gones attendaient son départ que ce soit les supporters ou le staff. D’après les médias britanniques, l’ancien de l’Ajax devrait rejoindre Aston Villa dans les prochains jours.

Traoré va enfin partir cet été ! L’ailier du Burkina-Faso avait déjà trouvé un accord pour rejoindre Aston Villa, ne restait plus que la négociation entre les deux clubs. Et ce fut bref, Lyon ayant accepté une offre de 19,5 millions d’euros pour son ailier. Le Burkinabé devrait passer sa visite médicale lundi et officialiser son départ.