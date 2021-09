Benzema et l’Olympique Lyonnais, c’est une grande histoire d’amour. Cependant, l’attaquant du Real Madrid a un poil refroidi ceux qui aimeraient le voir revenir en France. Notamment Jean-Michel Aulas.

Ce mercredi, Jean-Michel Aulas président de l’Olympique Lyonnais, n’a pas caché son envie : faire revenir Karim Benzema avant la fin de sa carrière. Pourtant, l’attaquant français n’a pas encore un plan bien précis pour son avenir.

« Finir ma carrière au Real Madrid ? J’ai deux clubs. J’avais Lyon, j’ai le Real Madrid. Tant que je pourrai jouer au plus haut niveau, je continuerai au Real Madrid parce que pour moi c’est l’exigence au top et je me sens super bien là-bas », a répondu Benzema au micro de RTL.