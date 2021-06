Auteur d’une saison fantastique au Real Madrid, Karim Benzema a inscrit 30 buts et 9 passes décisives en 46 rencontres. En fin de contrat en 2022, il est annoncé de retour à l’OL, des rumeurs qu’il balaye d’un revers de main. Il ne retournera pas à Lyon.

Etincelant au Real Madrid, Karim Benzema (33 ans) épate de par de superbes performances répétées. Des prestations si bonnes qu’elles ont convaincus Didier Deschamps de le réintégrer au sein du groupe de l’équipe de France. Depuis cette annonce, Karim Benzema affole la presse et les réseaux sociaux. Pour l’occasion, l’attaquant madrilène a évoqué de nombreux sujets autres que les Bleus dont notamment le Real Madrid et le cas Zinedine Zidane mais aussi son futur et l’OL.

Karim Benzema : « Un retour à Lyon de prévu ? (Rires) Vu là ou je joue aujourd’hui, et là où je place mes objectifs… Pour l’instant, revenir, non. Pas pour le moment. Je joue au Real Madrid, voilà, c’est différent. A Lyon, j’aimerais que ce que j’ai déjà fait là-bas reste éternellement.«

Le rêve des Gones de revoir l’enfant prodige sous les couleurs de l’OL est désormais brisé. Un retour avorté qui n’empêche pas Karim Benzema de suivre l’actualité du club : « Je regarde leurs matchs dès que je peux. Parfois j’ai Bernard Lacombe au téléphone ou le président Jean-Michel Aulas par message. Toute ma famille et mes amis sont ici. Ils ont fait une bonne saison mais ils ont perdu trop de points contre des petites équipes ainsi que dans les moments clés. C’est là que la Ligue des Champions s’est jouée. Je suis déçu pour eux. J’espère qu’ils gagneront la Ligue Europa la saison prochaine. »