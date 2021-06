Arrivé chez les Gones en 2020, Djamel Benlamri ne va pas rester au club. L’international algérien a lui-même annoncé son départ du club.

Dans une interview au média sportif algérien « El Heddaf TV », le défenseur central a confirmé la tendance et ne peut plus rester à Lyon, sous peine de perdre sa place en sélection nationale. « Je vais quitter Lyon à 100 %. J’ai des contacts avec des clubs qataris comme le Qatar SC, d’Arabie Saoudite, de clubs français et turcs. Je ferai ce qui est le mieux pour moi et l’équipe nationale. » A-t-il précisé. Cette saison, Djamel Benlamri a disputé 6 petits matchs de Ligue 1, lui qui arrive en fin de contrat le 31 juin prochain.