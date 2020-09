Sans surprise, l’Olympique Lyonnais prolonge son jeune latéral gauche Melvin Bard jusqu’en juin 2024.

Les Gones réalisent une magnifique opération avec un jeune du centre de formation qui était pourtant courtisé par le Bayern Munich. De son côté, le joueur est satisfait de cette prolongation.

“Pour moi, c’est une très grande fierté de prolonger mon contrat ici. L’OL c’est mon club de cœur, c’est là où j’ai toujours voulu réussir. J’avais pour objectif d’être professionnel, j’ai signé en 2019 et cela me fait extrêmement plaisir de prolonger. J’ai eu quelques sollicitations d’autres clubs cet été mais mon choix, et celui de mes proches, a toujours été celui de l’OL,” a déclaré le joueur au micro de la chaîne officielle du club.