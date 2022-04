En attendant Lacazette ou Tolisso, l’OL pourrait bien boucler le retour de Samuel Umtiti cet été.

Véritable poids mort dans l’effectif du FC Barcelone depuis quelques saisons, Samuel Umtiti devrait être poussé vers la sortie cet été. D’après les informations du quotidien catalan Sport, les dirigeants du Barça auraient pris la décision de « faciliter son départ » à l’ouverture du prochain mercato. La possibilité d’une résiliation de contrat à l’amiable est notamment évoquée, le Français étant encore sous contrat avec les Blaugrana jusqu’en juin 2026.

Pour se relancer la saison prochaine Samuel Umtiti aurait déjà quelques pistes, mais la plus probable serait un retour à l’Olympique Lyonnais, toujours selon la même source. Reste à savoir si l’actuel 8e de Ligue 1 trouvera un terrain d’entente sur le plan financier avec son ancien défenseur. Une piste au petit goût de nostalgie en plus pour l’OL, qui cible également Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, dont les contrats se terminent cet été avec Arsenal et le Bayern Munich.