Président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas pense petit à petit à passer la main après plus de 30 ans en tant que boss d’un des plus gros clubs du pays.

Dans un entretien accordé au « Progrès », le président de l’OL est revenu sur l’avenir et a même répondu aux questions de son ancien joueur, Sidney Govou, aujourd’hui passé de l’autre côté de la caméra. « Je pense qu’elle est moins d’actualité qu’à l’époque. Le football français va se sortir d’une crise majeure, si on veut faire bien il faut faire grand, et on est en bourse. Pour répondre à Sidney, je vais tout faire pour que ce ne soit pas le cas à court terme. Ça fait 34 ans que je suis président de l’OL, on a atteint à peu près tous les objectifs qu’on s’était fixés, y compris structurellement avec un ensemble qui a beaucoup de valeur, mais j’ai envie de continuer et d’aller au bout de l’histoire. »