Président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas est revenu sur le mercato lyonnais qu’il trouve très bon.

Invité de l’émission, “OL Night System” sur OL TV, il a fait le point sur ce mercato et montre toute sa satisfaction, surtout après avoir conservé Memphis, Aour et Dembélé.

“On a rajouté en supplément le recrutement d’internationaux comme Lucas Paqueta, De Sciglio, Benlamri. On a fait une analyse de ce qui pouvait nous manquer et des besoins du coach.On a le sentiment que l’équipe est bien constituée pour être sur les deux premières places du classement. On peut considérer qu’on a tout fait pour atteindre l’objectif”. Annonce-t-il.