Le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, s’est exprimé sur le cas Rudi Garcia et son éventuelle prolongation de contrat.

Dans une entrevue accordée à Top of the Foot, le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a répondu aux interrogations portant sur une éventuelle prolongation de contrat de Rudi Garcia. Le dirigeant a expliqué que cela n’était pas à l’ordre du jour. « C’est un sujet qu’on a souvent abordé. J’ai dit que d’ici la fin de la saison, on ne prendra pas position. On se réunira au 31 décembre. J’espère qu’on sera premiers à cette époque-là, pour envisager les choses de manière différente. Ce n’est pas d’actualité pour le moment. Rudi le sait et il est d’accord avec moi pour démontrer sur le terrain et par les performances de l’équipe si on doit éventuellement envisager quelque chose comme ça ».