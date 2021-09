Toujours agacé par le carton rouge reçu par Emerson ce week-end, Jean-Michel Aulas demande des explications au sujet de l’application de la VAR en Ligue 1.

Interrogé ce lundi dans les colonnes de L’Equipe au sujet du match de samedi entre Lyon et Lorient (1-1), Jean-Michel Aulas a donné son avis concernant le carton rouge reçu par Emerson très tôt dans la rencontre. Un fait de jeu intolérable pour le patron de l’OL qui a décompté pas moins de trois erreurs grossières de l’arbitre Bastien Dechepy et de ses assistants en charge de la VAR.

« Je lui présente d’abord mes excuses, puisqu’il n’a pas le droit de s’exprimer et que je vais m’exprimer pour lui (…) Mr Dechepy m’a dit qu’il considérait que mon joueur annihilait une occasion de but. Mais puisque Le Fée avait trop poussé le ballon, comment l’arbitre pouvait-il considérer qu’il y avait occasion de but ? Il m’a répondu qu’Emerson était également dernier défenseur. Sauf qu’on voit bien que Jason Denayer est devant. Comme tous les arbitres, je pense qu’il est de bonne foi, il ne s’agit pas du tout de le remettre en cause, d’autant qu’il a été extrêmement courtois dans ses explications. Mais le VAR voit bien ce que nous, nous avons vu : que le contact entre les deux joueurs n’est pas établi, ce que nous comptons prouver, que Le Fée loupe son contrôle et que le ballon part au moins à quatre mètres devant lui quand il s’écroule, et que Denayer est encore là (…) Enfin, j’ai fait recalculer la distance entre l’endroit de la faute supposée et l’endroit d’où est frappé le coup franc par Laurienté. Il y a six mètres d’écart. »