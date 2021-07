Nous sommes le 20 juillet 2021 et l’Olympique Lyonnais est très discret sur le mercato. Seulement deux arrivées en fin de contrat (Henrique, Damien Da Silva), une future vente (Melvin Bard) et des prêts de jeunes joueurs.

Devant ce bilan, il est normal de se poser des questions mais cela agace Jean-Michel Aulas qui a répondu à propos du mercato estival. Il n’est pas inquiet et rassure dans un message posté sur son compte Twitter. « Non, l’OL n’attend pas de vendre pour recruter ! L’OL n’a pas de besoin spécifique à cet instant et dispose d’un groupe de qualité : avec une académie au top, des retours de prêt, et déjà deux arrivées ! » a ainsi écrit le président lyonnais. Peter Bosz espère pouvoir ajouter André Onana à son effectif, alors que plusieurs joueurs comme Moussa Dembélé (Atlético de Madrid) ou encore Jeff Reine-Adélaïde (OGC Nice) ont réintégré le groupe lyonnais.