Ce lundi, Jean-Michel Aulas a organisé une conférence de presse téléphonique pour revenir sur les incidents du match OL-OM hier soir.

Au cours de cette conférence improvisée, le patron de l’Olympique Lyonnais est revenu sur la sanction provisoire infligée par la LFP, à savoir un match à huis clos pour la réception de Reims mercredi 1er décembre (21h). Il en a également profité pour tacler la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.

« Il y a un incident et donc la Ligue est amenée, compte tenu de l’intervention surréaliste de la ministre des Sports, à prendre une décision de principe qui marque les esprits. C’est une mesure qu’on va accepter. Elle était prévisible dans le contexte. C’est un souci grave mais il n’y a pas eu d’envahissement de terrain. Et nos groupes de supporters ont réagi. On va attendre les décisions de la justice. Il faut être d’une mauvaise foi évidente pour comparer les incidents de Nice ou de Lens-Lille avec des envahissements de terrain, des bagarres, des interventions de coaches ou d’adjoints qui font la police… Là, c’est un acte isolé. Je reste favorable à des sanctions sévères, y compris en points mais là, est-ce qu’on le mérite en comparant à Nice ou à Marseille ? Je n’en suis pas certain mais si ça permet de faire progresser l’ensemble de la jurisprudence, il va falloir repasser tout depuis le début de saison et ce n’est pas un point qu’il faudra enlever à d’autres… »

Au sujet d’un potentielle défaite sur tapis vert de l’Olympique Lyonnais, le président Jean-Michel Aulas s’est également montré très clair : « Je n’imagine pas qu’on ne rejoue pas. Regardez ce qu’il s’est passé à Nice. »