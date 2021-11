La crise s’installe à l’OL. En effet, très bien géré ces dernières années, la structure présenter un manque à gagner de 150 millions d’euros selon Jean-Michel Aulas. Mais malgré cette situation économique compliqué, le président a assuré que son club a prévu de se renforcer.

« On a prévu de pouvoir se renforcer », a lancé Jean-Michel Aulas. Cependant, le boss lyonnais n’est pas convaincu d’en avoir 100% besoin. « On va retrouver Jeff Reine-Adélaïde et on a un certain nombre de joueurs qui demandent à jouer plus, je pense à des jeunes de l’académie » , comme Rayan Cherki pour qui « la période de la CAN sera une opportunité. »

« On a l’intention de résister, mais si le joueur veut partir, il est très difficile de résister. Donc je ne peux pas promettre qu’on va garder les joueurs, notamment les meilleurs, mais ne partiront que ceux qui ont décidé de partir. »