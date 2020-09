Jean-Michel s’est montré rassurant ce vendredi. Si ces stars peuvent encore partir, “On ne s’affaiblira pas” a-t-il confirmé, promettant un mercato encore agité.

Les départs d’Aouar, Dembélé et Depay font l’actualité depuis des semaines. Si ces joueurs pourraient aller voir ailleurs, Aulas affirme qu'”Ils ont plus de chances de rester que de partir” à quelques jours de la fin du mercato…

« J’ai peut-être trop laissé dire que tous nos meilleurs joueurs allaient partir, explique-t-il. À huit jours de la fin du mercato, les 3 magnifiques (Houssem Aouar, Memphis Depay et Moussa Dembélé) que les médias annoncent sur le départ sont toujours là. Ils ont plus de chances de rester que de partir. On n’est pas obligés de vendre. Même si l’OL a perdu 100 millions d’euros avec l’arrêt du Championnat, la saison dernière, on n’est pas à la rue. Maintenant, si Memphis, qui arrive en fin de contrat, veut absolument partir… Ce qui est sûr, c’est que si l’un des 3 s’en va, il sera remplacé poste pour poste. On ne s’affaiblira pas. Même sans Coupe d’Europe, on veut absolument exister et pouvoir participer à nouveau à la Ligue des champions. On ne va pas faire n’importe quoi, y compris pour de bonnes raisons économiques» a affirmé le Président des Gones.