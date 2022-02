Jean-Michel Aulas ne mâche pas ses mots. Comme à son habitude, le Président de l’Olympique Lyonnais n’a pas caché sa déception lorsque les joueurs brésiliens de l’OL ont privilégié leur équipe nationale, lors des matchs qualificatifs pour le Mondial 2022 avec le Brésil contre l’Équateur et le Paraguay, alors que le Brésil était déjà qualifié.

« J’ai tenté de convaincre les Brésiliens de ne pas aller au Brésil. On aurait été meilleur avec eux, mais l’équipe s’est transcendée avec huit absents dans une situation indigne de la Ligue 1. Il y a peut-être une justice immanente et les joueurs se sont dépassés. Dans ma position sur Bruno, le fait d’avoir une épée de Damoclès avec les Brésiliens a joué. J’étais déçu de les voir partir en sélection et les Brésiliens ne nous ont pas laissé la chance d’espérer. », a-t-il déclaré.

Jean-Michel Aulas est ensuite revenu sur le départ de Bruno Guimaraes vers Newcastle pour 50 millions d’euros. « Quand la première demande est venue de Newcastle pour Bruno Guimaraes on a refusé. On voulait des contreparties économiques et on n’était pas à l’origine ou demandeur. (…) Même si on n’était pas vendeur on est content».