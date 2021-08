Jean-Michel Aulas est revenu sur le mercato ce mercerdi soir lors d’une conférence de presse. Le président lyonnais a aussi évoqué le dossier André Onana que le club n’a pas réussi à conclure mais…

« On est parti depuis le début sur un schéma pensé par Juninho, Vincent (Ponsot) et moi-même. Depuis l’arrivée de Peter (Bosz), on fait tout avec l’aval et les anticipations de Peter. On avait parlé d’un gardien. Il y avait une opportunité. On a dégainé financièrement plus que n’importe qui. Pour le moment, il ne va rien se passer pour lui car personne ne veut mettre. On ne sait jamais ce qu’il va se passer. On a fait une offre à l’Ajax et on était pas loin d’un accord avec Onana. » A révélé le patron des Gones.