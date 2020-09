A quelques jours de la fin du mercato estival, l’Olympique Lyonnais a, pour le moment conserver ses meilleurs joueurs. Malgré tout, Houssem Aouar se dirige vers la porte de sortie.

Le jeune milieu de l’OL a reçu une offre de 35 millions d’euros de la part d’Arsenal qui souhaite le faire venir, afin de renforcer son entrejeu. Si le joueur semble d’accord pour rejoindre les Gunners, le montant est trop bas selon Jean-Michel Aulas qui attend plus d’argent.

“Il y aura très peu de départs. Pour Houssem, Arsenal est beaucoup trop éloigné de sa valeur : on compte sur lui pour faire un grand match à Lorient et mener l’OL en Champions League l’année prochaine.” A-t-il déclaré sur une publication via Twitter. “RMC Sport” croit savoir que le boss de l’OL pourrait accepter un départ avec une offre aux alentours des 45-50 millions d’euros. Affaire à suivre…