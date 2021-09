Lors des derniers instants du mercato estival, l’OL a multiplié les pistes offensives. Azmoun, Kolo Muani, Martial, Sarabia, tous ont été sondés, sans succès. Mais à en croire un certain Jean-Michel Aulas, le club rhodanien a peut-être déjà trouvé un attaquant pour janvier.

« Il y a un sujet sur les attaquants du fait de la CAN en janvier. Rien ne vous dit qu’on n’a pas négocié un certain nombre de choses pour janvier dans le secteur offensif. (…) Il n’y a pas de frustration. Il y en aura en janvier au moment de la CAN si on n’a pas complété le dispositif.

Mais rien ne vous dit qu’on ne le fera pas, au contraire. Je peux vous dire qu’on fera un certain nombre de choses », a déclaré Jean-Michel Aulas en marge de la présentation de Jérôme Boateng.