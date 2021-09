Le président et l’entraîneur Lyonnais regrettent le penalty sifflé en faveur de Neymar alors que le Brésilien commet la faute sur Malo Gusto, le défenseur de l’OL.

De passage au micro d’OLTV hier soir, Jean-Michel Aulas a tenu à féliciter ses joueurs malgré la défaite dans les dernières minutes au Parc des Princes (2-1). Frustré par le scénario de la rencontre, le président Lyonnais est notamment revenu sur le penalty de Neymar, fait de jeu très contesté qui a remis le PSG dans le sens de la marche à 25 minutes de la fin du match.

« On est très fiers de nos joueurs ce soir. On a réussi à bien gêner cette équipe du PSG. Le penalty est une aberration. Le VAR aurait dû intervenir. La décision n’est pas normale. Les joueurs ne méritaient pas de perdre. On va être revanchards ». Même son de cloche du côté de Peter Bosz, interrogé au micro d’Amazon Prime Vidéo. « Ce n’est pas Malo qui fait la faute, il [Neymar] a la main sur lui, ce n’est pas la faute de Malo, c’est la faute à Neymar, c’est Neymar qui fait la faute… Honnêtement, au bord du terrain, je pensais que c’était Malo qui faisait faute mais en regardant le ralenti, on voit que ce n’est pas Malo », a contesté l’entraîneur de l’OL.