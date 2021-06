Président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas parle du mercato estival et confirme que le club rhodanien possède de grosses ambitions durant cette période.

Interrogé par Le Progrès sur le mercato estival de l’OL, Jean-Michel Aulas a annoncé la couleur. « On va continuer d’investir et de valoriser. (…) Oui, on aura une bonne équipe, un budget significatif consacré au recrutement. Il y aura aussi des départs, car des joueurs souhaitent partir. On ne donnera pas d’indications avant, ni sur les montants, ni sur les joueurs parce qu’on est dans un jeu à plusieurs. » Voilà qui promet un été chaud du côté du Groupama Stadium. Pour le moment, Damien Da Silva (libre) est arrivé et la venue du Brésilien de Vasco de Gama Henrique est aussi sur le point d’être bouclée.