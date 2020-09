Au cours d’une conférence dans une école de commerce, Jean-Michel Aulas a lourdement taclé Pierre Kalulu. Ce dernier, jeune joueur prometteur de l’OL a décidé cet été de rejoindre l’AC Milan.

“Il faut trouver l’équilibre entre un jeune qui a du talent, qui veut brûler les étapes, qui va être sensible à des rémunérations à court terme plus élevées que celles qu’on peut fournir en France et la conviction de pouvoir transformer le talent en performance individuelle et collective. Il y a un pas qui ne peut pas se résoudre à chaque fois en allant à l’étranger tout de suite”, a indiqué le président de l’OL.

Avant de poursuivre sur Kalulu : “C’est un équilibre qui est difficile à trouver. J’ai un jeune joueur qui, l’année dernière, était en équipe de France des moins de 19 ans. Il devait signer pro mais, au dernier moment, il est parti au Milan AC. J’ai eu tout à l’heure, pour un autre sujet, le directeur sportif du Milan AC, Paolo Maldini, que je connais par ailleurs, qui me disait qu’il n’allait probablement pas réussir. Il est parti trop vite alors qu’on avait fait des propositions.”