Il y a quelques jours dans la presse, Grégory Coupet taclait l’entraîneur de son ancien club Rudi Garcia ainsi que les dirigeants de l’OL. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus et qui sont arrivés jusqu’au président du club Jean Michel Aulas.

“Je savais que je ne recevrais rien, mais personne n’a été capable de me dire la vérité en face” expliquait Grégory Coupet dans une interview accordée au Parisien. “Ce n’était pas compliqué, pourtant. J’aurais aussi aimé que le président Aulas soit inquiet de ma situation et me demande ce qui se passe. Mais je n’ai pas eu d’appel. Pas plus après, d’ailleurs.“

Mais Jean-Michel Aulas a répondu à ces propos sur Twitter. “Greg je regrette profondément tes prises de positions négatives à l’encontre de l’institution OL qui a toujours été derrière toi et qui le sera ce soir encore” a-t-il écrit.