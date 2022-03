Dans une interview accordée à L’Equipe, Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais, a donné ses impressions sur les dernières recrues rhodanniennes où il a notamment taclé Romain Faivre, qui a manqué cruellement de réalisme lors de la défaite, 1-0, face au LOSC.

Dimanche dernier, Romain Faivre aurait pu être le sauveur de l’ Olympique Lyonnais face au LOSC mais il a mal que cruellement de réalisme devant le but lillois. Une performance qui a déçu son président Jean-Michel Aulas: « L’échec transitoire de cette saison, c’est que, bien que l’on ait essayé de lui donner satisfaction (à Peter Bosz, ndlr) sur le recrutement, on n’y est pas arrivé, visiblement. Je le regrette. Donc on a tout remis à plat, et le mercato d’hiver a permis d’avoir quelqu’un sur le côté droit qui va vite (Romain Faivre) même s’il manque encore un peu de force dans les frappes, on l’a vu dimanche. Et Tanguy (Ndombele), lui, s’est engagé dimanche », a confié le président dans les colonnes de l’Équipe.

Romain Faivre, impliqué sur 12 buts avec le Stade Brestois ( 7 buts, 5 passes décisives) lors de la première partie de saison, a pris la décision de quitter la Bretagne, pour rejoindre l’Olympique Lyonnais lors mercato d’hiver contre un chèque de 15 millions d’euros.