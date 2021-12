Dans une interview accordée à l’équipe, Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais a mis la pression sur son entraineur Peter Bosz tout en renouvelant sa confiance au néerlandais.

Après 18 journée de Ligue 1, L’Olympique Lyonnais pointe à une décevante treizième place avec six victoires, six nuls et 3 défaites et compte déjà 8 points de retard sur le Stade Rennais, troisième et 22 points derrière le Paris Saint-Germain, leader du championnat. Le point positif de cette première partie de saison et la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa dont l’objectif du club est d’atteindre le dernier carré de cette compétition.

Ce mardi, Jean-Michel Aulas a mis la pression sur son entraineur en expliquant qu’il pourrait être démis de ses fonctions si la situation en championnat ne s’améliore pas mais si pour le moment il a toujours confiance en Peter Bosz pour ramener l’Olympique Lyonnais au sommet du football français.

« On doit s’en sortir avec Peter. C’est quelqu’un de très bien et on ira au bout de nos idées avec lui. Il sait parfaitement mettre en oeuvre une politique ambitieuse pour le groupe professionnel en relation avec notre force, c’est-à-dire une académie surpuissante. Donc on va y arriver. Qu’on retrouve en Championnat les mêmes performances qu’en Coupe d’Europe. Ah ben non ! L’objectif n’est pas de terminer 13e, vous avez raison. (Silence.) Mais je n’ai pas d’inquiétude là-dessus. On a une bonne équipe et un bon coach prêt à travailler en relation avec l’Académie, ce qu’on n’a pas trop fait ces dernières années. Donc j’ai la conviction qu’on va se redresser. On va revenir sur le podium, avec Peter Bosz. Je peux me tromper, mais on travaille sur cette hypothèse-la », a confié le président Lyonnais.

Vendredi à 21h, l’Olympique Lyonnais tentera de retrouver de la confiance en s’imposant contre le Paris FC (Ligue 2) en 32e de finale de la Coupe de France.