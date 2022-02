Jean-Michel Aulas l’assure, il n’a jamais envisagé de limoger Peter Bosz cette saison.

Malgré un petit coup d’arrêt hier soir face au LOSC (0-1), l’Olympique Lyonnais reste sur une très bonne dynamique en Ligue 1. De passage au micro de la chaîne L’Equipe ce lundi, Jean-Michel Aulas en a profité pour saluer le travail de son entraîneur. Le président du club, qui avait prévu un point avec Peter Bosz en février, assure également que ce dernier n’a jamais été menacé.

« Sur les 12 derniers matchs, on a pris beaucoup de points donc on est revenus, non pas au classement, mais en nombre de points qui nous séparent des deuxième et troisième places, qui sont notre objectif, à un niveau intéressant. On a vraiment fait de très bons matchs. (…) Donc il reste 12 matchs. Nous on a fait le pari, et je l’ai dit à mon entraîneur ce (lundi) matin, de revenir. Et je peux vous assurer qu’on sera sur le podium à la fin de la saison et qu’on ira le plus loin possible en Coupe d’Europe. Parce que l’équipe est de qualité, le coach aussi. Jamais je n’ai imaginé le changer parce que je pense qu’il a vraiment beaucoup de qualités. Il met en relation avec l’académie des joueurs qui sont en train d’exploser. Il y a tout un tas de points positifs qui me laissent penser que la saison n’est pas foutue. »