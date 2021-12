Alors que le départ de Juninho est déjà programmé, de nouvelles révélations viennent mettre un peu plus d’huile sur le feu.

Interrogé dans les colonnes de 20 Minutes cette semaine, le journaliste Thomas Lacondemine a fait quelques révélations concernant le départ du directeur sportif lyonnais, Juninho. Pour rappel, le Brésilien était revenu au club en 2019 après de longues négociations avec Jean-Michel Aulas.

« Ce qui l’a gêné, c’est aussi d’avancer à l’aveugle, car il n’a jamais eu un budget clair pour un mercato. Il travaillait donc sur plein de joueurs avec des catégories de prix différentes, comme Arnaut Danjuma et Erik Lamela l’été passé. Mais la véritable goutte d’eau, c’est le départ fin octobre vers Angers du recruteur, Patrice Girard, avec qui il s’entendait très bien, et que le club n’a pas cherché à retenir. Je pense qu’il a dit tout ça pour faire bouger les choses. Il n’envisageait pas du tout partir avant la fin de la saison. Il s’attendait à ce qu’on le soutienne, qu’on cherche à le retenir, mais il s’en est pris plein la gueule par Aulas et Ponsot. Il a été dépassé par les conséquences de cette interview. S’il part, ce n’est pas de gaieté de cœur. »