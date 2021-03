L’ancien entraîneur de Ligue 1, Alain Perrin, met en garde la pépite de l’OL contre l’un de ses plus gros défauts.

Pisté par Arsenal et la Juventus Turin, Houssem Aouar pourrait bien vivre ses derniers matchs avec l’Olympique Lyonnais, à l’instar de son capitaine Memphis Depay, annoncé tout proche du FC Barcelone. Mais si le milieu offensif de 22 ans, sélectionné aujourd’hui en équipe de France Espoirs pour disputer l’Euro, veut s’imposer au plus haut niveau il a un très gros défaut à gommer d’après l’ancien coach de l’OL, Alain Perrin. Dans un entretien accordé à L’Equipe, Perrin a notamment fait le rapprochement avec deux joueurs de Ligue 1 qui n’ont pas eu la carrière escomptée : Dimitri Payet et Hatem Ben Arfa.

« Aouar, je ne dis pas qu’il choisit ses matches parce que ce n’est pas ça, mais il a peut-être du mal à se motiver pour les petits matches. Il a du talent, ce n’est pas une question de capacités mais plutôt d’état d’esprit. Ce n’est pas facile, j’ai connu ça avec Dimitri (Payet) à St-Etienne et Hatem (Ben Arfa) à Lyon. Ils sont souvent là dans les grands matchs. »