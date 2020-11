L’Olympique Lyonnais affrontera dimanche prochain l’AS Saint-Étienne dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1. Les Verts, actuels 13èmes du championnat, auront du mal à se défaire des Lyonnais si l’on en croit les dires de Denis Balbir.

« On peut commencer à parler d’une équipe en crise et le derby n’arrive pas forcément au bon moment pour Saint-Etienne. Avec une ASSE au complet, autant il peut y avoir débat. En ce moment, ce n’est pas le cas. Contre l’OL dimanche, il faudra chercher d’autres vertus : peut-être un miracle, peut-être le travail, peut-être un fait de jeu favorable… En attendant, quand on voit le Lyon qui a joué à Lille avec Depay, Aouar, Toko-Ekambi, on se dit que ce sera difficile. Aujourd’hui, l’équipe est un peu perdue. Romain Hamouma couvre un terrain énorme mais il est seul. Pour moi, cela fait partie des paramètres qui font que Saint-Etienne est en train de couler » a déclaré Denis Balbir pour But.

#OLASSE J-5 🔥



On se met dans le bain avec ce Top Buts spécial coups de tête 👉😉 pic.twitter.com/Lfi4fHnr9j — Olympique Lyonnais (@OL) November 3, 2020

Le consultant est ensuite passé à une note plus positive. «Je veux quand même appuyer sur le fait que Saint-Etienne a pris de l’avance sur le bas de tableau en début de saison et n’est pas encore en danger. Même si on ne peut pas se contenter de ça, c’est toujours plus intéressant d’aller à Lyon sans être dans la zone rouge ou aux portes de celle-ci.»