Selon les informations de Foot Mercato, l’Olympique lyonnais s’est renseigné sur la situation de Malcom. Le brésilien, qui a porté le maillot des Girondins de Bordeaux, est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Zenit Saint-Pétersbourg.

Après une saison extrêmement décevante ponctuée d’une huitième place, l’Olympique Lyonnais se montre ambitieux depuis le début du Mercato estival dans le but de faire une grande saison. Après avoir enregistré les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, les dirigeants Lyonnais ont étudié la possibilité de rapatrier un ancien de Ligue 1. Selon les informations de Foot Mercato, il s’agit de Malcom, qui a porté le maillot des Girondins de Bordeaux entre 2016 et 2018. Pour l’heure, l’attaquant, qui est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Zenit Saint-Pétersbourg, n’est pas emballé à l’idée de rejoindre le club rhodanien. La saison dernière, il a marqué 8 buts en 24 apparitions en championnat.