Après la révolte des supporters contre Montpellier, l’Olympique Lyonnais tente d’apaiser la situation avant d’accueillir Nantes ce week-end.

Pour son dernier match à domicile de la saison, l’Olympique Lyonnais n’espère pas revivre les mêmes scènes que face à Montpellier demain soir contre le FC Nantes (21h, pour le compte de la 37e journée de Ligue 1). Pour rappel, les supporters des Gones s’en était pris violemment à leurs joueurs malgré la victoire 5-2 face au MHSC. La soirée s’était terminée par le renfort des forces de l’ordre pour permettre aux hommes de Peter Bosz de quitter le stade alors que Karl Toko Ekambi avait été pris à partie pour un geste jugé déplacé par les plus virulents.

En conférence de presse ce vendredi, le capitaine de l’OL Moussa Dembélé a montré un visage optimiste : « Je ne crains pas ce match. Certes, il y a eu des échauffourées mais on va passer outre et se concentrer sur la rencontre. On sait ce qu’on doit faire ». Même son de cloche du côté de son entraîneur, Peter Bosz qui espère un beau final. « Il y a une grosse différence entre finir à la dixième et à la septième place. Il y a deux matches importants ». Son avenir sur le banc de touche de l’OL dépend aussi un peu de ces rendez-vous…