Toujours dans le viseur de Tottenham, Houssem Aouar pourrait bientôt faire l’objet d’une offre de 30 millions d’euros de la part du club londonien.

D’après les informations de la presse britannique, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais serait en négociation avancée avec les Spurs de Tottenham en vue d’un transfert de Houssem Aouar cet été. Toujours à la recherche d’un nouveau défi, le Français de 23 ans faisait partie des plans de secours de Mikel Arteta, mais Arsenal a réussi à s’attacher les services du prodige norvégien Martin Odegaard. Mais l’autre club du nord de Londres, Tottenham, n’a pas dit son dernier mot.

En effet, le journaliste de Sky Sports Dharmesh Sheth explique que le nouveau coach Nuno Espírito Santo a réclamé des renforts à sa direction malgré les trois succès sur les trois premières journées de Premier League. Tottenham a déjà bouclé le transfert de la pépite du FC Metz Pape Matar Sarr et pourrait également enrôler un autre crack de Ligue 1. De son côté l’OL cherche des sous après avoir déboursé 11 millions d’euros pour le transfert de Xherdan Shaqiri et Tottenham serait prêt à offrir 30 millions d’euros pour définitivement boucler le dossier Aouar. Reste à savoir si le club rhodanien va accepter ce montant ou se montrer encore un peu plus gourmand.