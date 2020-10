Alors qu’il reste un peu moins d’une semaine sur le marché des transferts, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a tenu à faire le point sur la situation de ses stars, Houssem Aouar et Memphis Depay.

Présent en conférence de presse hier pour présenter la nouvelle recrue de l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta, Jean-Michel Aulas en a profité pour faire le point sur les autres dossiers chauds du mercato. « C’est de notoriété publique, on peut imaginer perdre deux joueurs. Je ne pense pas qu’on en perdra plus. Si on en perd trois, il faudra compléter le dispositif », a lancé le président Lyonnais.

Concernant Memphis Depay, « ça n’a pas avancé énormément ». Même constat pour Houssem Aouar, qui intéresse notamment Arsenal et la Juventus. « On sait que trois clubs de grande importance s’intéressent à lui. Ils ont tous fait la Ligue des champions et ont eu des performances. Après, tous les clubs ne peuvent pas nous donner d’engagements sur les montants financiers. Il y en a même qui, on l’a dit pour Barcelone, sont en grande difficulté », a détaillé Jean-Michel Aulas.

Enfin, le patron de l’OL a également évoqué le cas Jeff Reine-Adelaïde, annoncé entre le Stade Rennais et le Hertha Berlin. « Il n’y a aucun accord avec personne pour le moment. Lucas Tousart est parti au Hertha, c’est un projet européen qui a beaucoup d’ambitions. Si on était d’accord sur tout, Jeff serait parti et on l’aurait annoncé. Malheureusement, il n’y pas d’accord, ni du côté du Hertha, ni du côté de Jeff, qui apparemment ne s’est mis d’accord avec aucune équipe. » Les prochaines heures du mercato pourraient bien être très agitées du côté de Lyon…