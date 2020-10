Annoncé sur les tablettes d’Arsenal et de la Juventus Turin cet été, Houssem Aouar a finalement décidé de rester à l’OL cette saison, malgré l’absence de compétition européenne. Un choix qu’il assume totalement.

Présent en conférence de presse ce jeudi, au lendemain de la victoire 7-1 des Bleus face à l’Ukraine, Houssem Aouar en a profité pour revenir sur sa situation avec l’Olympique Lyonnais après un mercato agité.

« Forcément, je me suis posé toutes les questions nécessaires. J’ai beaucoup de motivation pour faire une belle saison avec mon club et rattraper les points perdus. On va essayer de faire la plus belle saison pour remettre l’Olympique Lyonnais à sa place, c’est à dire parmi les meilleures équipes françaises. Si je suis déçu de rester ? Au contraire. Je suis chez moi, dans mon club de coeur, avec mes amis et ma famille. C’est là où j’ai tous mes repères. Il y a beaucoup de motivation, on a un groupe de qualité avec de très bons joueurs, offensivement notamment avec certaines arrivées. On est contents de l’équipe, mais il va falloir démontrer nos qualités sur le terrain. (…) Je suis convaincu que le sélectionneur regarde tous les matches. Il y aura toujours de la visibilité dans un club comme l’Olympique Lyonnais. »