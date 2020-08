Ce soir, l’Olympique lyonnais débute sa saison en Ligue 1 par la réception du Dijon FCO. L’occasion pour Houssem Aouar de parler de son avenir.

Fraichement convoqué en Equipe de France, le milieu de l’OL évoque son avenir et préfère penser au match à venir face au DFCO. “Je ne suis pas encore parti. Donc, je ne me pose pas cette question, a d’abord déclaré le natif de Lyon avant d’enchaîner sur son souhait. J’ai envie que l’on réussisse un bon début de championnat. Et que l’on batte Dijon, pour commencer.” Explique-t-il dans “l’Equipe”.