Victorieux de Lille dimanche soir, l’Olympique Lyonnais remonte doucement la pente avec Laurent Blanc au commandement. Anthony Lopes valide d’ailleurs le discours et le travail de son nouvel entraîneur.



« Son discours a beaucoup fait. Il arrive totalement frais et remet tout le monde d’aplomb mentalement ça a été un gros travail de sa part. Il a trouvé les mots qu’il fallait pour remettre tout le monde dans le droit chemin. On aurait aimé faire 9 sur 9, on fait 6 sur 9, c’est plutôt correct sur ces trois matchs (avec Blanc, ndlr). Beaucoup de personnes ont pris conscience de la situation, peut-être pas auparavant. Il est venu avec un discours qui a permis à tout le monde de reprendre un minimum confiance », a déclaré le portier portugais, à l’issue de la victoire contre le LOSC.