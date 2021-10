Après la désillusion connue à Nice (2-3) dimanche dernier, l’Olympique Lyonnais a eu une belle réaction face à Lens (2-1) ce samedi à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Le gardien des Gones Anthony Lopes (31 ans, 11 matchs en L1 cette saison) a apprécié le visage de son équipe.

« On savait qu’on allait affronter une très belle équipe lensoise. On l’a dit toute la semaine entre nous, ils sont à leur place (2e, ndlr) tout simplement car ils produisent du jeu et sont efficaces dans toutes les zones. C’était un bon challenge pour nous car on avait à cœur de se rattraper par rapport au match à Nice (2-3), on l’a fait. On a souffert, mais l’essentiel ça reste les trois points », a analysé le Portugais pour Canal +.Au classement, l’OL en profite pour grimper provisoirement à la 5e position.