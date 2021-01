L’Olympique Lyonnais ne veut plus se cacher et affirme ses ambitions de titre en Ligue 1 cette saison. Le gardien des Gones Anthony Lopes (30 ans) a confirmé ses ambitions face aux caméras de Téléfoot.

« On doit faire une seconde partie comme la première pour espérer être tout là-haut en fin de saison. On a beaucoup appris pendant le Final 8, on a un groupe très jeune. Cette épopée nous a permis de grandir, d’avancer, de créer quelque chose. On verra. On va prendre les matchs les uns après les autres. C’est trop tôt pour parler de titre même si on a du talent, même si on est dans un club qui mérite d’être tout là-haut. On ne peut plus trop se cacher. On fera un bilan fin février, début mars », a indiqué le portier dans Téléfoot.

Il faudra maintenant voir comment va se comporter le PSG dans les prochaines semaines. Lyon n’aura pas le droit à l’erreur pour concurrencer le club de la capitale sur le territoire national.