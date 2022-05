Bientôt libre comme l’air, Alexandre Lacazette a fait ses adieux aux Gunners lors de l’ultime journée de Premier League et devrait signer son grand retour à l’OL. Le Français aurait d’ores et déjà noué un accord avec la direction rhodanienne.

En fin de contrat avec les Gunners, Alexandre Lacazette sera libre de s’engager avec l’écurie de son choix dans les jours qui viennent. A 30 an et après 5 années passées en Premier League, le Français a disputé une dernière saison correcte avec 6 buts et 8 passes décisives à son actif en 36 rencontres toutes compétitions confondues. Loin d’être titulaire chez les Gunners, il a tiré sa révérence lors de l’ultime journée de Premier League, faisant ses adieux à son public ainsi qu’à ses coéquipiers. Un nouvelle page se tourne pour l’ancien lyonnais.

Selon les informations publiées par Todo Fichajes, son arrivée serait d’ores et déjà actée en interne du côté de l’Olympique Lyonnais. Malgré d’autres propositions en Angleterre ainsi qu’en Espagne, il aurait privilégié un retour chez les Gones. Jean-Michel Aulas aurait personnellement mené les négociations ce qui aurait joué en sa faveur. Une première recrue actée à laquelle pourrait suivre Corentin Tolisso, dans les petits papiers de la direction olympienne.

Une de mes révélations de la saison est assurément Pierre Kalulu (2000).

Arrivé un peu sur la pointe des pieds à Milan en provenance de l'OL en 2020, il s'est imposé comme titulaire au sein du nouveau champion d'Italie, enchaînant les cleans sheets depuis janvier.

Très fort. pic.twitter.com/8uoQqhavEB — EspoirsduFootball 🕊 (@EspoirsduFoot) May 24, 2022

