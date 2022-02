Homme fort du dispositif de Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta rayonne sous les couleurs des Gones. Des prestations qui attisent l’intérêt des plus grands dont celui de la Juventus Turin qui avance ses pions dans l’ombre.

Débarqué en septembre 2020 pour 20 millions d’euros en provenance de l’AC Milan, Lucas Paqueta a su rebondir dans un environnement plus stable. A l’Olympique Lyonnais, le Brésilien semble épanoui et a eu l’occasion de démontrer toute l’étendue de son talent. En 27 rencontres disputées toutes compétitions confondues, il a inscris 8 buts et délivré 4 passes décisives. Un bilan qui a grandement influé sur les prestations lyonnaises en début de saison avant qu’il ne rentre dans le rang. Titulaire indiscutable, il est, depuis le départ de Bruno Guimaraes, la valeur marchande la plus importante de l’effectif rhodanien. Un montant qui ne refroidit pas les prétendants qui s’amassent nombreux à sa porte. Le Paris Saint-Germain le convoite mais aussi la Juventus Turin, dernier candidat en date…

Annoncé proche du départ après celui de Juninho, Lucas Paqueta est finalement à l’OL pour poursuivre les ambitions européennes des Gones. Néanmoins, rien n’assure qu’il ne restera à Lyon à l’issue de la saison. Un scénario qui se dessine alors qu’une nouvelle écurie entre dans la danse. Selon les informations de la presse italienne relayées par Fichajes.net, la Juventus Turin avancerait dans l’ombre pour l’enrôler cet été.