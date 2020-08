Présent en conférence d’après match hier soir, Rudi Garcia n’était pas entièrement satisfait de la belle victoire de ses hommes 4-1 face à Dijon.

Le coach lyonnais pense que son équipe aurait dû inscrire plus de buts face à un adversaire qui a déjà encaissé deux revers consécutifs.

“Nous avons fait le travail même si nous aurions pu être bien plus précis dans la dernière passe et surtout dans la finition. Le score aurait dû être plus large. C’est toujours dangereux de gagner par un score fleuve et jouer le match d’après. Nous avons deux déplacements, à Bordeaux et Montpellier. J’ai bien aimé que le but encaissé ne soit qu’une péripétie et que l’on continue à attaquer, à nous créer des occasions même si nous en avons manquées. C’est bien d’avoir fait la différence en 10 minutes.” A-t-il révélé.