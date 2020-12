Entraîneur de l’OGC Nice Patrick Vieira était de passage en conférence de presse ce mercredi soir à la veille du match de Ligue Europa face au Bayer Leverkusen. Il revient aussi sur la période difficile que traverse les Aiglons.

L’entraîneur niçois évoque le manque de réussite et la confiance que son groupe perdu depuis quelques matchs. « C’est un moment très difficile pour nous, un moment compliqué. Je dois faire front. Je suis le garant de ce projet. C’est moi qui doit mettre les choses en place pour retourner la situation. On doit tous ensemble continuer à travailler pour essayer d’améliorer ce qui ne va pas. Les joueurs sont touchés. Il y a une perte de confiance. » Déclare-t-il en conférence de presse.

Avant de terminer : « C’est à moi de trouver les bons leviers pour redonner confiance aux joueurs, pour qu’ils puissent retrouver leurs qualités. On est des compétiteurs. On veut retrouver certaines valeurs, le goût de la victoire. On doit mettre les ingrédients qu’il faut. Je dois être positif avec mes joueurs, tout en mettant le doigt sur ce qui n’a pas été sur les dernières rencontres. On manque de confiance et de réussite. »